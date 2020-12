Les habitants de ce pays européen devenus plus riches lors de la pandémie

Depuis le début de la pandémie, les Danois sont devenus plus riches, selon les estimations de la banque centrale du pays. Selon les données du troisième trimestre de l'année en cours, l'économie familiale a augmenté de 362 milliards de couronnes danoises (48 milliards d’euros).

Au cours des deux derniers trimestres, le bien-être financier des habitants a augmenté de 709 milliards de couronnes (95 milliards d’euros), selon le rapport. Ainsi, ce chiffre a compensé la chute de 541 milliards de couronnes (72 milliards d’euros) au premier trimestre.

À ce jour, le revenu annuel moyen des familles danoises est d'environ deux millions de couronnes, soit environ 269.000 euros. Selon les experts, le bien-être financier des habitants devrait battre un nouveau record au cours du prochain trimestre.

La majorité des actifs financiers danois sont liés à des actions ou obligations, soit directement par leurs propres investissements en valeurs mobilières, soit indirectement par des certificats de fonds communs ou d'épargne-retraite. L'évolution des marchés financiers revêt donc une importance cruciale pour la valeur des actifs des familles et pour leur richesse nette.

Cependant, la famille typique a moins de richesse que cette moyenne, tandis qu'une plus petite proportion possède plus de richesse. Par exemple, la somme de l'épargne-pension des Danois varie considérablement en fonction de l'âge et du niveau de revenus et d’autres raisons.