Les passagers d'un avion déposés par erreur à 400 kilomètres de leur destination

Les passagers d’un vol de la compagnie népalaise Buddha Air ont eu une grosse surprise à leur arrivée. L’équipage de leur avion, qui effectuait un vol entre Katmandou et Janakpur, a commis une erreur et s’est posé à Pokhara, la deuxième plus grande ville du pays, au lieu de rejoindre la destination prévue, relate CNN. Or, les deux villes sont distantes de plus de 400 kilomètres.

C’est en jetant un coup d’œil à leurs applications Google Maps que les passagers ont compris que quelque chose ne se passait pas comme prévu.

La situation est liée «à des défaillances de communication et au non-respect des procédures d’opération normalisées (SOP)», a commenté à CNN Astha Basnet, directeur général de Buddha Air.

Lorsque la compagnie a réalisé son erreur, elle a affrété un vol pour emmener les passagers jusqu’à la destination initiale. Toutefois, les vols directs entre Pokhara et Janakpur n’existant pas, Buddha Air a obtenu une autorisation spéciale pour s’y rendre. Les 69 passagers sont finalement arrivés à Janakpur quelques heures plus retard. Aucun problème mécanique n'a été signalé avec l'appareil.

Des erreurs très rares

De nombreux aéroports népalais ouvrent plus tard en hiver en raison des conditions météorologiques, ce qui oblige certains vols à partir dans un très court laps de temps, risquant de semer la confusion, précise la chaîne.

Astha Basnet a encore indiqué que les équipages suivraient une formation supplémentaire après la confusion des destinations et que la compagnie réviserait les manuels de vol existants.

Bien que des erreurs du genre soient très rares, elles se produisent néanmoins. En 2019, un vol British Airways depuis Londres, qui devait arriver à Düsseldorf, s'est posé à Édimbourg.

Buddha Air est une compagnie aérienne basée au Népal qui a été fondée en 1996 et a commencé ses opérations l'année suivante.