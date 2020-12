TikTok: entre superficialité, argent facile et prédateurs

En quelques années seulement, TikTok s’est imposé dans l’univers ultra-concurrentiel des réseaux sociaux avec plus de deux milliards de téléchargements depuis son lancement. Ses vidéos courtes invitent les utilisateurs à rivaliser de créativité. S’y entremêlent danses, chants, tutos maquillage et bien d’autres contenus. Mais ce besoin de reconnaissance ne va pas sans risques.

Si certains jouent sur l’humour ou sur une touche artistique, d’autres misent tout sur leur physique. La superficialité et le narcissisme sont encouragés par les likes et les commentaires flatteurs. Conséquence: des jeunes filles copient les femmes tant par leur look, leur maquillage, leurs poses suggestives ou leurs danses lascives. Une hypersexualisation qui ne manque pas d’attirer les prédateurs, des cyber-harceleurs aux réseaux de pédophiles. Prévenir et alerter les jeunes sur les périls de telles applications devient urgent.