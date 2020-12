Un sweat-shirt à l’effigie d’Hitler retiré d’un site de vente en ligne après des plaintes - photo

Un sweat-shirt à capuche à l’effigie d’Hitler, vendu sur la plateforme Vova, a suscité l’indignation du Centre Simon-Wiesenthal, à en croire un communiqué diffusé par l’ONG. Le vêtement était proposé sur le site marchand sous la mention «Casual Adolf Hitler. Illustration amusante. Sweat à capuche. Nouvelle mode homme».

#Vova met en vente un sweat à l'effigie d'hitler. Quelle époque nous vivons !https://t.co/jvjuE9XQAf pic.twitter.com/gNPACgwStj — Bruno BENJAMIN (@bruno_benjam1) December 27, 2020

L’article a été pointé du doigt par le Centre Simon-Wiesenthal, qui a écrit au siège de Vova à Londres ainsi qu’à ses bureaux de Paris et Hong Kong. Outre la mise en vente, l’organisation juive reproche à la plateforme d’avoir laissé passer le terme «amusant» (funny) dans le descriptif du vêtement.

Le Centre Simon-Wiesenthal accuse Vova d’«avoir trahi sa mission», alors que la plateforme «se targe de fournir des produits de haute qualité provenant des entreprises les plus fiables du monde».

Demande de retrait

L’ONG a demandé à la plateforme de ne plus vendre l’article et de «détruire toutes les fournitures», de peur que le produit ne devienne «un symbole de la haine néonazie et du suprématisme blanc».

«La banalisation de cet archétype de la haine et de la discrimination est blessante […] Des excuses sont dues à la communauté juive», a déclaré Shimon Samuels, directeur du Centre Simon-Wiesenthal dans un communiqué.

Ce 28 décembre, la page Internet proposant le sweat-shirt n’était plus active.