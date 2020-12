Une application facilitant l’organisation de soirées privées en pleine pandémie retirée par Apple

La pandémie de Covid-19 n’est pas un obstacle pour ceux qui veulent s'amuser entre amis et c’est l’application Vybe Together qui a permis jusqu’à récemment d’organiser des soirées clandestines. Toutefois, Apple a retiré cette application après révélation de son fonctionnement, provoquant un scandale.

Les développeurs avaient également lancé un site Web et un compte TikTok, depuis supprimé, pour promouvoir la plateforme. Tous ceux qui voulaient se rendre à une soirée n’avaient qu’à être approuvés par les organisateurs qui leur envoyaient ensuite l’adresse des fêtes, devenues illégales face aux confinements et couvre-feux du monde entier, indique The Verge.

Interrogé par The Verge, un certain «Albin», co-fondateur de l’application, a déclaré que Vybe Together «comptait quelques milliers d'utilisateurs» et que «plusieurs milliers de candidats supplémentaires avaient demandé à y accéder depuis que la société avait commencé à publier des vidéos sur TikTok.»

Bien que Vybe Together ait agi relativement discrètement, son activité a été révélée par une journaliste du New York Times, qui a même qualifié les développeurs de l’application de «personnes horribles.»

They’re currently in the midst of promoting secret NYE ragers in nyc pic.twitter.com/dEIdwX1DKn — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) December 29, 2020

​L’application se défend

Un porte-parole a nié auprès de The Verge que l'application soit destinée à promouvoir un comportement dangereux, ajoutant que le but de l’application est d’«aider des personnes à organiser de petites réunions dans des parcs ou des appartements pendant le Covid.»

«Nous n'avons jamais organisé de grandes fêtes et nous avons réalisé une vidéo marketing exagérée qui a laissé une fausse impression sur nos intentions, qui a depuis été supprimée. Nous ne tolérons pas les grandes soirées dangereuses pendant une pandémie», précise-t-il.