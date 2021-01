Emmanuel Macron désigné comme le Français ayant le plus marqué le siècle

Dans le top 10 des personnalités qui ont marqué, selon les Français, les 20 premières années du XXIe siècle, Emmanuel Macron est le seul Français, établit un classement du Parisien préparé par OpinionWay.

Crédité de 18% des voix, le chef d’État français est à la 4e place alors que 54% des répondants ont mis en tête de liste le premier Président noir de l’Histoire des États-Unis Barack Obama.

«Emmanuel Macron fait figure d’exception sans doute en raison de l’originalité de son parcours: en 2017, il arrive à la tête d’un pays à moins de 40 ans sans avoir exercé de mandat auparavant, sans parti politique, sans grande expérience et alors qu’il était quasi inconnu quelques mois auparavant. Son ascension constitue elle aussi une surprise», explique au quotidien Bruno Jeanbart, directeur général adjoint de l’institut OpinionWay.

La popularité américaine

L’actuel locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, qui doit la quitter dans quelques semaines occupe la 2e place (38%) suivi par l’ancien chef d’Al-Qaïda* Oussama ben Laden (27%).

«Dans un contexte de mondialisation de l’information, les Français ont privilégié des figures internationales qui écrasent le classement. Les deux Présidents américains ont été choisis, car ils incarnent tous les deux des personnalités inattendues, qu’il paraissait presque impossible d’imaginer au premier plan il y a 20 ans», poursuit Bruno Jeanbart.

La chancelière Merkel est à la 5e place avec 17% ce qui s’explique, selon le sondeur, par «sa longévité à la tête de l’Allemagne».

La militante écologiste suédoise Greta Thunberg a été classée 6e (16%) devant le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg (13%) qui a devancé l’ancien patron d’Apple décédé en 2011 Steve Jobs (13%).

Le Président Poutine est cité par 12% des personnes interrogées et occupe la 9e place devant le pape François (12%) qui clôt le top 10.

D’autres Français dans le classement

Dans le reste du classement, les personnalités françaises sont plus nombreuses. Ainsi, la famille Le Pen, le père Jean-Marie et sa fille Marine sont à la 11e place suivis par l’ancien Président Nicolas Sarkozy et l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. François Hollande est à la 15e place après la reine Élisabeth II.

Les Présidents turc Erdogan et syrien el-Assad sont en 16e et 17e positions respectivement. Le Premier ministre Boris Johnson clôt le classement à la 21e place, cité seulement par 2% des répondants. Il est précédé par les chanteuses Angèle et Beyoncé et le pilote britannique Lewis Hamilton.

*Organisation terroriste interdite en Russie