Une compagnie aérienne australienne sacrée la plus sûre du monde

Le site AirlineRatings a publié son traditionnel classement annuel des vingt compagnies aériennes les plus sûres. Air France en est une nouvelle fois absente.

Qantas, la célèbre compagnie aérienne australienne, a été désignée la plus sûre du monde par AirlineRatings. Le site web a en effet révélé son classement annuel en la matière. 385 entreprises ont ainsi été évaluées selon différents critères, notamment le nombre d’accidents, l’âge de la flotte et les contrôles réalisés par les gouvernements ou l’industrie de l’aviation.

C’est donc Qantas qui rafle la mise pour la deuxième année d’affilée. La compagnie australienne, l’une des trois plus vieilles au monde, profite notamment de son expérience en matière de système de navigation, de surveillance en temps réel des moteurs et d’enregistrement des données en vol.

Listant les 16 améliorations de sécurité majeures introduites ces soixante dernières années, AirlineRatings note que la lauréate a souvent été à la pointe.

«Qantas a été la première compagnie aérienne impliquée dans pratiquement tous les progrès majeurs en matière de sécurité opérationnelle ces soixante dernières années, elle n'a pas connu de décès à l'ère des avions à réaction», précise Geoffrey Thomas, rédacteur en chef d’AirlineRatings dans un communiqué.

Toujours pas de trace d’Air France

Le podium des compagnies les plus sûres est complété cette année par Qatar Airways et Air New Zealand. Il faut descendre jusqu’au dixième rang pour en trouver une européenne, avec British Airways. Si KLM se classe 19e, pas de trace en revanche de son partenaire Air France.

«En réalité, il y a très peu de différences entre les 20 premières, elles sont toutes hors du commun», souligne cependant Geoffrey Thomas dans son communiqué.

AirlineRatings a également publié en annexe un classement des compagnies low-cost les plus sûres. Ryanair, easyJet ou Wizz Air figurent dans le top-10.