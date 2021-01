Un fugitif nu et suspendu à un arbre dans un marais de crocodiles sauvé en Australie - photos

Deux pêcheurs posaient des pièges à crabes près de la ville de Darwin, en Australie du Nord, lorsqu’ils ont entendu des cris d’appels à l’aide, relate le média 9News. En s’approchant, ils ont découvert un homme nu accroché aux branches des mangroves.

#Australia Fugitivo desnudo rescatado, Kev Joiner y Cam Faust se encontraron con el hombre en #EastPoint, La policía confirmó a los medios australianos que el hombre era un fugitivo que había escapado de la custodia días antes. #Noticierotvm pic.twitter.com/a4ypkPGU93 — NOTICIEROS TVM (@noticierostvm) January 5, 2021

La police le recherchait

​Il a ensuite demandé de l’eau à ses sauveurs, expliquant qu'il était resté là-bas pendant quatre jours, en mangeant des escargots. Couvert de boue, d’égratignures et de piqûres de moustiques, les pieds enflés, il a déclaré qu’il s’était perdu quelques jours plus tôt en se rendant à une fête pour le Nouvel An.

Les pêcheurs l’ont pris à bord de leur embarcation et lui ont donné un short et une bière. Arrivés en ville, ils ont appris sa vraie histoire. Une fois à l’hôpital, l’homme a été arrêté car il n’avait pas respecté son contrôle judiciaire. Accusé de vol à main armée, il avait été laissé en liberté conditionnelle mais avait disparu des radars de la police en se débarrassant de son bracelet de cheville.

Le fugitif a eu de la chance en rencontrant les pêcheurs car les cours d'eau autour de Darwin sont très fréquentés par les crocodiles.