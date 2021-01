Le Passe Navigo bientôt rechargeable à distance sur iPhone

Alors que les détenteurs de smartphones Android peuvent recharger leur Passe Navigo sans quitter leur domicile depuis plusieurs mois, les utilisateurs d’iPhone doivent attendre le 20 janvier, indique CNews.

Le système concerne le Passe Navigo mensuel ou hebdomadaire, ainsi que les Passe Navigo Easy. Le rechargement pourra se faire sur l’application ViaNavigo rebaptisée Île-de-France Mobilités.

Cependant, les détenteurs d’iPhone restent toujours privés de la possibilité de valider leur titre de transport avec leur appareil, contrairement à Android qui permet de se procurer des titres de transport dématérialisés avec réduction.

Quid de la validation du titre de transport?

Citée par la chaîne de télévision, Île-de-France Mobilités promet de rendre cette option disponible pour les détenteurs d’iPhone d’ici quelques mois. L’établissement public explique ce retard par «des questions de développement».

En plus de cela, il envisage de remplacer l’ancien nom de l’application par le sien, Île-de-France Mobilités, sur tous les titres et cartes de transport et dans tous les bus et les trains franciliens pour «faire au plus simple» et pour rendre l’information la plus lisible possible, a précisé l’établissement à CNews.