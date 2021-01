Pédocriminalité: l’affaire Duhamel sonne-t-elle la fin de l’omerta?

La Familia grande de Camille Kouchner, paru ce 7 janvier aux éditions du Seuil, brise le tabou sur l’inceste et la pédocriminalité en relatant un secret de famille intime et vicieux. Son frère jumeau aurait été victime d’agressions sexuelles de la part de leur beau-père, le constitutionnaliste Olivier Duhamel. Ce cas particulier recèle-t-il un immense potentiel de libération de la parole, à la hauteur de Me too ou de Balance Ton Porc?

Si le temps est venu d’en finir avec cette omerta, il reste tout de même très difficile pour une victime de parler, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un enfant. À l’image de «Victor» Kouchner qui n’a pu révéler sa souffrance que 30 ans plus tard, dépassant ainsi le délai de prescription fixé à 20 ans pour de tels crimes, selon le Code pénal. Comment leur rendre justice? En finir avec la prescription des crimes sexuels pourrait être une solution.