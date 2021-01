Des stalactites inhabituelles repérées dans une grotte du lac Baïkal – photos

En voyage aux abords du lac Baïkal, des touristes ont été émerveillés par des stalactites de glace découvertes dans une grotte et imitant à la perfection des branches de sapin.

Des touristes ont été stupéfiés dans les grottes de l'île de Maly Koltygueï, sur la rive nord-est du lac Baïkal, par des stalactites de glace présentant à leur extrémité des ramifications ressemblant à des aiguilles et donnant l’impression de branches de sapin.

«Une structure étonnante renvoyant à Noël», ont posté les employés du parc naturel local en partageant les photos de l’un des touristes sur les réseaux sociaux.

Maly Koltygueï est une île rocheuse presque dépourvue d’arbres. Mais au printemps et en été, elle sert de refuge aux cormorans et aux mouettes et, en hiver, elle captive par la beauté de ses grottes.

En raison de sa densité et de sa structure, la glace prend dans cette région une teinte turquoise.

Tourisme intérieur

La pandémie de Covid-19 ayant fait basculer les projets de voyage à l’étranger de nombreuses personnes, les gens passent de plus en plus souvent leurs vacances dans leur propre pays. Ainsi, si la société TUI Russie a offert ses services à 40.000 touristes pour des voyages en Russie en 2019, le chiffre devrait atteindre 150.000 à l’issue de 2020, indique Forbes.

Toutefois, globalement, les Russes ont effectué entre 40 et 42 millions de voyages à l’intérieur de leur pays, soit de 35% à 40% de moins qu'un an plus tôt, a déclaré l'Association des voyagistes de Russie (ATOR).