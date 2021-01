Ces pays qui changent leurs règles d’entrée aux frontières en raison de la pandémie

En raison d’une situation sanitaire devenue plus fragile, l’Angleterre, Cuba et la Grèce adoptent des restrictions supplémentaires pour les voyageurs internationaux. Cependant, le Sri Lanka et Kauai, île hawaïenne, assouplissent leurs mesures alors que l’annulation de la quarantaine obligatoire est étudiée à Singapour et en Thaïlande.