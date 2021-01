L'affaire Duhamel fait bondir le nombre de signalements d’inceste

Le nombre de signalements de cas d'inceste a augmenté depuis la publication du livre de Camille Kouchner qui accuse son beau-père Olivier Duhamel d'avoir violé son frère jumeau, alors adolescent, constatent les associations accompagnant les victimes et leurs proches, selon les informations recueillies par Europe 1.

Révélés progressivement depuis une dizaine de jours, les cas signalés ont doublé, parfois même multipliés par quatre, voire cinq, précise le média.

Selon Cathy Milard, directrice de SOS Inceste, «Il y a eu une conséquence, en particulier pour les personnes qui ont été agressées dans un milieu extrêmement aisé, et aussi les personnes dont le statut de l'agresseur est d'un niveau assez important».

Les victimes se sentent libres de parler

Le fait que le principal mis en cause soit une personnalité incite les victimes à témoigner, explique Mme Milard. L’énorme intérêt pour le livre de Camille Kouchner les a rassurées, elles qui ont souvent des enfants de leur agresseur.

Cette vague de signalements démontre que l'inceste est présent dans toutes les couches de la société, poursuit la directrice de SOS Inceste. Les associations contre l’inceste espèrent que le tabou de ce thème sera désormais brisé pour de bon.

L’affaire Duhamel

Olivier Duhamel, ex-président de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), s’est retrouvé sous le feu des critiques après la parution du livre La Familia grande de Camille Kouchner dans lequel elle affirme que son frère jumeau a été victime d'inceste lorsqu'il avait 14 ans par son beau-père M Duhamel.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour «viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans». Le politologue a depuis démissionné de son poste à la FNSP et n’apparaîtra plus sur la chaîne LCI ni dans son émission Mediapolis sur Europe 1.