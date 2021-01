L’arrivée des vaccins semble redonner confiance en l’avenir aux Britanniques

Les Britanniques de plus de 50 ans commencent à réserver des séjours à l’étranger pour l'été prochain, espérant d’ici là se faire vacciner contre le Covid-19, selon les agences nationales.

Ainsi, la société TUI, le plus grand voyagiste du Royaume-Uni, affirme que la moitié des réservations pour l’été est effectuée sur son site par les 50 ans et plus. Et même si la plupart sont faites à l’intérieur du pays, les plages européennes sont également prisées.

«De nombreux Britanniques réservent des vacances plus longues et optent pour un séjour de 10, 11 ou 14 nuits plutôt que de sept pour rattraper peut-être ce qu’ils ont manqué», a indiqué un représentant du voyagiste à la BBC.

En outre, TUI a analysé les données de réservation récentes et a repéré une certaine tendance, celle de grandes réservations de groupe dans le contexte de liens intergénérationnels familiaux.

Le groupe de transport britannique National Express constate lui aussi une demande accrue de voyages pour l'été prochain.

«L'annonce de l’arrivée de vaccins a donné à notre clientèle, principalement les plus de 65 ans, une confiance accrue pour réserver et profiter de cette escapade estivale en 2021», a expliqué un responsable de la société à la chaîne.

Ainsi, le nombre de trajets réservés au cours des 15 derniers jours par les voyageurs fait plus du double de celui enregistré sur la même période l'année dernière.

Plus de trois millions de cas

Le Royaume-Uni compte vacciner d’ici la mi-février environ 15 millions de personnes appartenant aux groupes désignés comme prioritaires. Le pays a opté pour deux vaccins, celui de Pfizer/BioNTech et celui d’AstraZeneca. Un troisième, produit du laboratoire américain Moderna, vient d’être approuvé.

Le pays est l’un des plus endeuillés au monde. Selon les derniers chiffres de l’université Johns-Hopkins, il compte plus de 3,3 millions de cas de Covid-19 et 87.448 morts, soit le cinquième plus grand nombre de décès dans le monde.