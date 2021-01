MeTooInceste: des centaines de témoignages sur les réseaux sociaux dans la cadre de l’affaire Duhamel 

La publication par Camille Kouchner, fille de l’ancien ministre Bernard Kouchner, d’un livre brisant le tabou sur l’inceste et la pédocriminalité a délié les langues: le hashtag #MeTooInceste est devenu l'un des plus populaires sur les réseaux sociaux.

Le départ est donné par l’une des victimes, se présentant sous le pseudonyme de Marie Chenevance.

J’avais 5 ans. En une soirée, ce frère de ma mère a bouleversé ma candeur et assombri le cours du reste de ma vie. En une seconde, j'avais 100 ans. #MetooInceste — Marie Chenevance (@MChenevance) January 14, 2021​

L’auteure de ce message a été contactée par France Info. Aujourd’hui âgée de 67 ans, Marie Chenevance, qui reste toujours dans l’anonymat, précise que c’est à Noël, lors de la fête en famille, que son oncle l'a agressée sexuellement, alors qu'elle n’avait que cinq ans.

Le hashtag gagne rapidement du terrain sur Twitter et rassemble les propos tant d’anonymes que de personnalités connues. Les uns ne font que mentionner le fait, d’autres évoquent de véritables tragédies, comme l'artiste Christian Guémy dont la mère, violée à 12 ans, s’est suicidée cinq ans plus tard.

Ma mère violée dans le cercle familial à 12 ans, viol dont je suis né, s'est suicidée à 18 ans : j'en avais 5. Dans ma famille nul ne parle d'elle, jamais, c'est interdit. Personne ne fleurit sa tombe. Ma colère fut longtemps un poison #metooinceste https://t.co/K4XrrgRIEP — ... (@christianguemy) January 17, 2021​

Ou comme cette internaute qui se dit «toujours victime de ce passé».

J'avais entre 11 et 14 ans.

C'était mon frère.

J'ai 57 ans et je suis toujours victime de ce passé.

Hormis ma fille, je n'ai jamais rien construit. Ma vie sociale, professionnelle ou sentimentale n'est qu'une succession d'échecs et d'isolement. #MetooInceste — Anne-Marie JOVER (@jover_anne) January 16, 2021​

Une autre constate que les coupables d’inceste, considérés avant comme «des monstres, des malades, des fous» ne le sont pas en réalité.

Maintenant on peut arrêter de dire que ce sont des monstres, des malades, des fous.. on voit avec le #metooinceste que non. C'est des frères, des pères, des grands-parents, oncles, cousins.. la famille.

J'avais 7 ans, puis 9 environ et aussi 12.. j'ai osé parler pour le 3e.

J'ai — 🌱🌻Evelyne FéeLiseuse🌲🌼 (@LaFouineuseBlog) January 16, 2021​

Appels au pouvoir

Plusieurs collectifs, associations et personnalités engagés dans la lutte contre l'inceste ont interpellé les pouvoirs publics. Et ces derniers ont d’ores et déjà réagi. Ainsi, Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de l'Enfance et des Familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, a indiqué sur son compte Twitter qu’il saluait «les victimes pour leur courage». Il rappelle dans ce contexte la mise en place, le 10 décembre 2020, de la commission indépendante sur les violences sexuelles sur mineurs, dont l'inceste.

👉création d'une Commission sur l'inceste et les violences sexuelles subies pendant l'enfance, pour accompagner la libération de la parole et les victimes — Adrien Taquet (@AdrienTaquet) January 17, 2021​

Certains collectifs, comme Nous Toutes, demandent une meilleure formation des professionnels de l'enfance.

«Impardonnable»

Plusieurs associations militent pour l’imprescriptibilité de tels crimes, «aujourd’hui réservée aux crimes contre l’Humanité», rappelle pour sa part Public Sénat.

Camille Kouchner, qui accuse de viol sur son frère jumeau son beau-père, Olivier Duhamel, pense que celui-ci échappera à un procès en raison de la prescription, a-t-elle indique sur France 5.

«Il a fait un truc qui est impardonnable, impardonnable. Donc je ne lui pardonne pas», a-t-elle lancé.

Le parquet de Paris a toutefois ouvert une enquête préliminaire, le 5 janvier, à la veille de la parution du livre, précise l’AFP.

Les études sur le sujet, bien que rares, montrent qu’entre 5% et 10% des Français ont été victimes de violences sexuelles durant leur enfance, précise Le Monde, ajoutant que dans 80% des cas, ces agressions se déroulent au sein de la famille.