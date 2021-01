Une chrétienne de 12 ans «enlevée, violée et enchaînée» au Pakistan

Sollicitées par la famille de la victime, les forces de l’ordre ont secouru en décembre dernier à Faisalabad, au Pakistan, une jeune fille 12 ans qui avait été enlevée puis retenue captive et violée par un musulman, rapporte l'ONG Aid to the Church in Need.

La fillette avait été enchaînée dans un enclos à bétail pendant cinq mois. Elle avait été contrainte d’épouser l’homme âgé de 45 ans qui la forçait à nettoyer les excréments d’animaux dans sa ferme.

«Traitée comme une esclave»

D’après l'ONG Aid to the Church in Need, la victime a été enlevée le 12 juin.

«[Elle, Ndlr] m’a dit qu’elle était traitée comme une esclave. Elle a été forcée de travailler toute la journée, nettoyant la saleté dans une cour à bétail. 24heures/24, 7 jours/7, elle était attachée à une chaîne», a raconté son père cité par l’ONG.

Il a également dit que malgré un certificat de naissance officiel confirmant que sa fille n'avait que 12 ans en juin lorsqu'elle a été enlevée, un rapport médical réclamé par la justice pakistanais affirmait qu’elle était âgée de 17 ou 18 ans.

Les proches de la fillette disent avoir porté plainte à plusieurs reprises auprès de la police, mais qu’elle a été ignorée pendant des mois.

Elle a été placée dans un refuge pour femmes alors que l’enquête est en cours.