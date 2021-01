Pour la Saint-Valentin, un cabinet d’avocats fait gagner un divorce gratuit

À l’approche de la fête des amoureux célébrée le 14 février, un cabinet d’avocats de Crossville, dans l’État américain du Tennessee, a eu l’idée de proposer à leurs clients une offre hors du commun: gagner un divorce gratuit, rapporte CNN.

La Powers Law Firm choisira donc une personne qui veut divorcer pour lui offrir des services juridiques gratuits à l’occasion de la Saint-Valentin.

«Il y a beaucoup de personnes qui restent mariées simplement parce qu’elles ne peuvent pas se le permettre [de divorcer, ndlr]. Les divorces coûtent vraiment cher. Habituellement, le coût de la procédure commence à 1.150 dollars (près de 1.000 euros), et tout le monde n'a pas une telle somme», indique au média Timothy Sexton, assistant juridique au cabinet d'avocats.

Le gagnant sera connu le 19 février

Selon lui, le problème se pose d’autant plus qu’après avoir enduré la pandémie de coronavirus et le confinement, certaines personnes ont atteint leur point de rupture et ont besoin de trouver une porte de sortie que le cabinet est prêt à leur offrir.

Seuls les résidents du Tennessee sont autorisés à participer au concours, et le couple doit être d’accord pour divorcer. Il ne doit en outre pas y avoir de problèmes de garde d'enfants. Les personnes intéressées doivent envoyer leurs histoires par mail avant le 15 février, expliquant pourquoi elles souhaitent divorcer. Le gagnant sera sélectionné le 19 février.

Des candidatures ont déjà été reçues, dont un couple de personnes âgées handicapées, séparées depuis 20 ans, mais qui n'a pas pu se permettre de divorcer en raison de leurs revenus limités, précise le cabinet.