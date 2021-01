Spectateur de rodéo nocturne percuté aux États-Unis: la police livre sa version des faits

Le policier de la ville américaine de Tacoma qui était au volant de la voiture qui a renversé une foule de spectateurs et a roulé sur une personne dit avoir tenté d’accélérer pour quitter les lieux «craignant pour sa sécurité», est indiqué dans un communiqué publié par la police locale.

Selon ce texte , les forces de l’ordre ont reçu un appel le 23 janvier concernant le blocage d’un carrefour par environ 100 personnes et quelques voitures, rassemblées pour observer les manœuvres impressionnantes de quelques automobilistes.

Arrivée sur place, la voiture des forces de l’ordre a été «entourée de personnes qui criaient et frappaient le capot et les vitres», raconte la police dans son communiqué.

Le fonctionnaire a demandé à la foule de se disperser en utilisant le haut-parleur de son véhicule. En réponse, ceux-ci ont commencé à attaquer le véhicule et l'officier «a essayé de reculer, mais a été incapable de le faire à cause de la foule. Il avait son gyrophare et ses sirènes activés. Alors en tentant de s'extirper d'une position dangereuse, le fonctionnaire s'est avancé en frappant une personne et a pu en heurter d'autres».

Cependant, le communiqué précise que le policier s'est arrêté à proximité et a immédiatement prévenu les secouristes de l'accident.