La belle-fille de Kamala Harris démarre une carrière de modèle après son buzz à l’investiture de Biden - photos

La belle-fille de Kamala Harris lui a volé la vedette à l’inauguration de Joe Biden, retenant particulièrement l’attention des accros à la mode. Grâce à son apparition devant les caméras le jour de l’investiture, Ella Emhoff vient de signer un contrat avec une agence de mannequins.

Elle rejoindra des top-modèles comme Karlie Kloss et Gisele Bundchen, ainsi que des chanteuses comme Selena Gomez, chez IMG Models, rapporte CNN.

Bon, hier en écoutant l’investiture y’a un truc que j’ai aimé. Faut que je l’avoue. C’est le manteau porter par Ella Emhoff. J’adore ce qu’il y a sur les épaules, c’est trop beau et puis juste le manteau en général^^ pic.twitter.com/IL6682JC9N — Aliénor heureuse 🏳️‍⚧️ (@mllestress) January 21, 2021

Âgée de 22 ans, elle a irradié les spectateurs de par son naturel et son look pointu avec une robe griffée, un serre-tête et des gants en cuir. Parlant de son choix de tenue, Ella a déclaré au magazine Vogue qu'elle avait préparé sa tenue en s'attendant à ce qu'il y ait «une certaine anticipation» entourant ses choix de mode et ceux de sa famille.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ella emhoff (@ellaemhoff)

«Mon image était "très petite-fille" en un sens, un col découpé, une large silhouette avec des petits boutons. J'allais aller vers quelque chose de plus féminin pour accentuer cette partie de moi… parce que combien de fois vous préparez-vous à assister à une investiture? Cet événement mémorable méritait une tenue mémorable», a-t-elle confié à Vogue.

Ella est étudiante en design textile à la Parsons School of Designs, à New York.

Jeu de sourcils derrière Mike Pence

La mode a fait d’elle le chouchou des réseaux sociaux, mais ses expressions faciales aussi y ont contribué, filmées par les caméras pendant l’événement du 20 janvier.

Son jeu de sourcils est également devenu viral. Sur les images, elle remue expressivement ses sourcils alors que l’ex-vice-Président parle au premier plan.