Un tiers des Belges se disent prêts à payer plus cher dans les restaurants pour soutenir le secteur

Les Belges ne manquent pas de solidarité: pour soutenir les restaurateurs, un habitant du pays sur quatre est prêt à payer 5% plus cher dans les restaurants et un sur dix 10% plus cher, montre un sondage.

Covid oblige, les restaurants en Belgique restent fermés, pourtant les Belges sont déjà prêts à payer plus cher leurs plats pour soutenir le secteur. Dès que cela sera possible, 24,77% des Belges sont d’accord pour débourser 5% de plus dans les restaurants, c’est ce qui découle d'un sondage réalisé par Lightspeed et cité par le média 7sur7.

10,02% des participants sont même prêts à payer jusqu’à 10% de plus.

41% des personnes interrogées souhaitent soutenir le secteur de la restauration en mangeant plus souvent au restaurant dès que cela sera possible.

Moules-frites en priorité

Près d’un tiers des Belges (29,13%) considèrent que manger au restaurant sera l’une de leurs priorités dès la fin du confinement. Cette proportion est même plus grande que le taux des Belges désirant partir en vacances (24,73%).

Mais même après la normalisation de la situation épidémique, 32,3% affirment qu’ils continueront de commander des repas à emporter.

«Il était autrefois impensable de commander un dîner complet à domicile de son restaurant préféré, mais aujourd’hui, cette formule est devenue extrêmement populaire», commente Gaëtan Buelinckx, directeur des ventes chez Lightspeed.

Le sondage a été réalisé par Lightspeed, fournisseur de logiciel de caisse, auprès de 1.000 Belges.