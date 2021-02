Un kilo de pommes de terre offert par Burger King pour soutenir les producteurs français

Burger King lance une nouvelle publicité pour proposer à tous les clients qui viendront commander dans l’un de ses drives de leur offrir un kilo de pommes de terre à partir du 2 février.

Malin @BurgerKingFR mais merci pour les producteurs ! pic.twitter.com/rhSTirLfnP — Louault vincent (@vincent_louault) January 30, 2021​

L’idée de l’enseigne est de soutenir les producteurs de pommes de terre «qui se retrouvent avec des tonnes de patates sur les bras». Cela étant, Burger King leur a acheté «200 tonnes de patates supplémentaires» pour offrir à ses clients «un sac pour toute commande au drive».

En raison de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture de nombreux restaurants et cafés, le féculent reste stocké dans les hangars et le prix à la tonne baisse. Dans sa publicité parue dans le Journal du dimanche, l’enseigne appelle à prendre «une bonne résolution» et continuer «à acheter des patates en 2021».

«Dites oui aux tartiflettes, aux raclettes, aux hachis Parmentier et aux frites maison. Et purée, faites qu'elle soit bonne cette nouvelle année.»

Une autre publicité

En novembre 2020, lors du deuxième confinement en France, Burger King avait publié une publicité pour le moins étrange, invitant ses clients à aller manger chez ses concurrents, notamment McDonald’s. L’entreprise a cherché ainsi à soutenir les professionnels du secteur qui font toujours l’objet de restrictions en raison de la pandémie de Covid-19.

«On n’aurait jamais pensé vous dire ça, mais aujourd’hui les restaurants qui emploient des milliers de salariés ont aussi besoin de votre soutien.»

Pour une fois, on ne rigole pas. ⬇️ pic.twitter.com/8xkNfxWZT0 — Burger King France (@BurgerKingFR) November 1, 2020​

«Avec un Whopper c’est mieux, mais si c’est un Big Mac, c’est déjà pas mal», concluait Burger King.