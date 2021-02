Bill Gates devient le plus grand propriétaire agricole privé des USA

Même si le fondateur de Microsoft n’est plus l’homme le plus riche du monde, il reste l’une des plus grosses fortunes et le premier propriétaire agricole privé des États-Unis. Ainsi, il possède des terres dans 18 États, selon le magazine The Land Report qui estime la surface totale de ses propriétés à quelque 100.000 hectares, les plus grosses se situant en Louisiane et dans l’Arkansas.

La fondation a également investi dans le développement de «super cultures» résistantes au changement climatique, ainsi que l’élevage de vaches laitières à plus haut rendement.

«Si vous vous souciez des pauvres, vous devriez vous soucier de l'agriculture. Et si vous vous souciez de l'agriculture, vous vous souciez du bétail», avait précédemment déclaré Bill Gates.

En outre, le philanthrope a déboursé 80 millions de dollars pour construire une «ville intelligente» en plein désert de l'Arizona, les promoteurs du projet ayant promis une ville de la superficie de Paris avec une population de 180.000 habitants et 80.000 logements.

Œuvre caritative

Le 21 janvier 2020, la Fondation Bill et Melinda Gates a annoncé dans un communiqué créer une nouvelle organisation à but non lucratif pour accélérer le développement des innovations dans le secteur. Ainsi, Gates Ag One se pose pour objectif de fournir aux petits agriculteurs des pays en développement un accès aux outils et innovations abordables «dans le but d’améliorer la productivité des cultures et de s'adapter aux effets du changement climatique». L'objectif de Gates Ag One est de permettre aux petits agriculteurs d’accéder aux outils, technologies et ressources abordables et de haute qualité pour se sortir de la pauvreté.

Forbes rappelle dans ce contexte qu’en 2008 déjà la Fondation Bill et Melinda Gates avait annoncé des subventions de 306 millions de dollars pour promouvoir une agriculture durable et à haut rendement auprès des petits agriculteurs en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

L’idée de lancer un projet de fondation caritative, dans laquelle Bill Gates injecte 95% de sa fortune, lui est venue à l’issue d’un premier voyage en Afrique, en 1993, qui lui a fait découvrir la très grande pauvreté de la population.