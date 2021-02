Un temple des trois religions du Livre à bâtir aux Émirats arabes unis

Un temple de trois religions du Livre -le judaïsme, le christianisme et l'islam- devrait ouvrir ses portes à Abou Dhabi l'année prochaine, a déclaré l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Russie, Maadad Hareb Meghair Jaber al-Khayili.

L'ambassade des Émirats arabes unis à Moscou et le Musée juif et centre de tolérance ont signé ce lundi 8 février un accord de coopération.

L'événement coïncide avec la Journée internationale de la fraternité humaine, établie par l'Onu à l'initiative des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte et de Bahreïn.

«En 2022, il est prévu d'ouvrir un temple de trois religions du monde, -l'islam, le christianisme et le judaïsme à Abou Dhabi. Il s'appellera la Maison de la famille d'Abraham», a déclaré l'ambassadeur Maadad Hareb Meghair Jaber al-Khayili.

Il a précisé que ce complexe religieux qui a pour but de rapprocher les membres de toutes confessions deviendrait - un lieu d'enseignement, de dialogue et de culte.

Normalisation des relations entre les EAU et Israël

Le 24 janvier, le Conseil des ministres des Émirats arabes unis a pris la décision d’ouvrir une ambassade en Israël.

Un accord de paix historique entre les EAU et l'État hébreu a été annoncé en août et signé le 15 septembre dernier à la Maison-Blanche en présence de Donald Trump qui a largement contribué à la normalisation des relations entre les deux pays.

En octobre, Israël et les Émirats arabes unis ont décidé d'exempter leurs ressortissants respectifs de visas. Plus tard, le ministère israélien des Transports a annoncé l’organisation de 28 vols commerciaux hebdomadaires directs reliant Tel Aviv à Dubaï et Abou Dhabi.