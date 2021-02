Ils jouent au hockey pendant 252 heures pour soutenir la recherche sur le cancer - photos

Des hockeyeurs ont joué pendant 12 jours, soit 252 heures avec quelques pauses, pour collecter de l’argent dans le but d’aider les patients souffrant d’un cancer. Le plus long match de hockey jamais joué a ainsi amassé près de 1,84 million de dollars (1,51 million d'euros).

Quarante personnes se sont rassemblées jour et nuit depuis le 4 février jusqu’au 15 février à l’occasion d’un match de hockey sur une patinoire extérieure à Sherwood Park, au Canada, pour amasser des fonds destinés à la recherche sur le cancer à l’Université de l’Alberta, écrit le World’s Longest Game, organisateur de l’évènement.

Pendant 12 jours, ils ont bravé le froid et la fatigue pour une bonne cause.

Les deux équipes ont ainsi atteint leur objectif après avoir joué 252 heures et battu leur propre record Guinness, tandis que le précédent était de 251 heures de jeu et près de 1.235.841 dollars (1,1 million d'euros) recueillis en 2018.

Une aide aux malades atteints d’un cancer

Au total, 5.177 buts ont été marqués et 1.840.000 dollars (1,51 million d'euros) amassés pour la Cure Cancer Foundation afin de soutenir la recherche sur le cancer à l’Université de l’Alberta.

Le score final a été de 2.649 buts pour la Team Hope contre 2.528 pour la Team Cure. L’objectif a été atteint malgré des palets fracassés, des lames de patins brisées en deux, des morceaux de casque qui sont tombés et des jambières de gardien fissurées.

«Merci aux incroyables organisateurs, fans, bénévoles, partenaires, donateurs, et bien sûr, aux joueurs et à leurs familles. Vous avez donné le plus beau cadeau de tous aux patients atteints du cancer: plus de temps avec leurs familles, amis et proches», indique l’événement sur Facebook.

«Tous les fonds recueillis dans le cadre du plus long match de hockey au monde de 2021 serviront entièrement à soutenir une étude clinique chez des patients atteints de lymphomes et de tumeurs solides inscrits à Edmonton [commune au Canada, ndlr]. En particulier, les dons seront utilisés pour couvrir le coût du médicament PCLX-001, les examens, les soins aux patients et une analyse continue de l'efficacité du remède. Ceci est crucial pour révéler l'avenir que cette thérapie aura dans la lutte contre le cancer», précise un message sur le site des organisateurs.