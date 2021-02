La vieille ville de Jérusalem se retrouve sous la neige – images

La neige a recouvert la ville de Jérusalem, faisant la joie des petits et des grands, mais causant également des problèmes, notamment aux conducteurs.

Les habitants et les visiteurs qui se sont retrouvés ces jours-ci à Jérusalem ont été les témoins d'un phénomène assez rare pour ces lieux: d’abondantes chutes de neige ont recouvert la ville d’un manteau blanc.

Tempête de neige sur l'Esplanade des Mosquées et Damascus Gate, à Jérusalem. https://t.co/js7Qj0NxJp — Guillaume Klein (@Guilhem_Klein) February 18, 2021​

D’intenses chutes ont été enregistrées en 2015, lorsque la neige avait pratiquement paralysé la ville, l'aéroport et les routes. Cette fois-ci, les autorités ont réagi plus rapidement et les transports publics ont pu fonctionner normalement.

Les joies de l’hiver

Quant aux habitants, ils semblent s’en donner à cœur joie, se lançant des boules de neige.

Ou réalisant des bonhommes de neige.

#Israël/Intempéries: #Jérusalem sous un épais manteau de neige, routes bloquées et écoles fermées dans le nord du pays pic.twitter.com/Bbhk0u6dA8 — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) February 18, 2021​

Ou encore filmant des paysages enneigés.