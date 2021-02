«Je reviendrai»: Netflix prépare une série animée Terminator

Netflix et Skydance Media, la société qui détient les droits de cette franchise futuriste, se sont associés au studio japonais Production I.G pour développer une série animée basée sur Terminator, le premier succès de James Cameron, rapporte vendredi 26 février le magazine Variety.

«La nouvelle série animée explorera cet univers d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant. Nous avons hâte que les fans découvrent ce nouveau chapitre incroyable de la bataille épique entre les machines et les humains», a annoncé John Derderian, vice-président de Netflix pour le Japon et l’animé.

Le showrunner désigné

Mattson Tomlin sera le showrunner de la série. Il a récemment écrit l’histoire du film Netflix Project Power et a travaillé sur le scénario du prochain long-métrage de Matt Reeves, The Batman.

«Je suis honoré que Netflix et Skydance m'aient donné l'opportunité d'approcher Terminator en détruisant les conventions, en se jouant des attentes, avec des tripes.»

La franchise Terminator connaît depuis 1984 le succès, les six films ayant rapporté à ce jour plus de deux milliards de dollars dans le monde. Le plus récent est Terminator: Dark Fate, réalisé par Tim Miller et sorti en 2019.