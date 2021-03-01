Une météorite explose au-dessus de la Turquie – vidéos

Des internautes turcs ont publié sur les réseaux sociaux des vidéos de la chute d’une météorite survenue samedi 27 février et observée dans les régions orientales du pays.
Ulan göktaşının düşme anı Mersin'den gorunebiliyormus. Ben o sırada @atadogann ın yayın açmasını bekliyordum. Kadere bak... https://t.co/KZUDtjlBnH— Seda İldeniz (@Seda_ildeniz) February 28, 2021
Le faisceau de lumière a illuminé le ciel pendant quelques secondes.
Dün gece saatlerinde Yozgat'a düşen göktaşının görüntüleri.Zaytungçulara hayırlı olsun😀#göktaşı pic.twitter.com/HwH0W0OSIb— Verberaunt (@Verberaunt) February 28, 2021
☄️Bir Göktaşı da İstanbul Semalarında!— Hava Kanalı (@KanalHava) February 28, 2021
☄️İşte az önce Kadıköy’den kendi kameramıza yansıyan göktaşının düşüş anı! #istanbul #28şubat #göktaşı #meteor pic.twitter.com/sjfxCuD8dh
İstanbul'a düştüğü söylenen göktaşının görüntüleri pic.twitter.com/lPbjuzok7Q— Toki (@teuama) February 28, 2021
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