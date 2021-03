Le Kremlin évoque «une sorte de malentendu» avec Musk après son invitation sur Clubhouse

Le Kremlin a essayé de contacter Elon Musk, qui a proposé à Vladimir Poutine de converser sur le nouveau réseau social audio Clubhouse, mais n’a jamais reçu de réponse, a annoncé ce mardi son porte-parole, Dmitri Peskov.

«Apparemment, il y a probablement eu une sorte de malentendu, parce que nous avons, en fait, posé une question afin de clarifier les détails de cette proposition. […] Nous n'avons pas reçu la moindre réponse, donc, très probablement, ce sujet est désormais épuisé», a déclaré M.Peskov aux journalistes.

Proposition au Président russe

Le 14 février, Elon Musk s’est adressé en deux langues au compte Twitter officiel du Président de la Russie et l'a invité à une conversation sur le réseau social de plus en plus populaire Clubhouse.

Le milliardaire n’a pas précisé pourquoi il cherchait à entrer en contact avec Vladimir Poutine.

Commentant cette proposition le jour-même, M.Peskov avait déclaré que le Kremlin espère clarifier les détails dans un proche avenir.

Une application à la mode

Lancée en mars 2020, l’application Clubhouse est devenue très populaire ces dernières semaines. Elle offre un espace social de conversation audio mais n’est actuellement disponible que sur iOS. Les utilisateurs sont recrutés exclusivement sur invitation.