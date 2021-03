Une chat-tastrophe évitée dans une gare de Londres – images

Un chat a été découvert sur le toit d'un train à la gare d’Euston, à Londres. Il a été aperçu recroquevillé, à une demi-heure du départ à destination de Manchester, le 2 mars dans la soirée, relate sur son site la société ferroviaire Network Rail.

Le petit félin était assis à une proximité dangereuse de la caténaire et refusait de descendre.

«Nous avons souvent affaire à des oiseaux à l'intérieur de la gare, mais depuis que je travaille ici, c'est le premier chat qui se perche sur un train», a déclaré le directeur de la gare.

Un moyen de locomotion de remplacement a été proposé aux voyageurs, ce qui a causé un léger retard.

Tout est bien qui finit bien

Le train a été dirigé sur une autre voie afin de pouvoir évacuer l’animal qui risquait à tout moment de recevoir une décharge de 25.000 volts.

«Heureusement, la curiosité n'a pas tué ce chat et nous sommes heureux qu'il n'ait pas laissé l'une de ses neuf vies» dans cette aventure, a ajouté le directeur.

Ce n’est que deux heures et demie plus tard que le personnel a réussi à faire descendre le félin en plaçant à hauteur de la voiture une sorte de plateforme sur laquelle il a pu débarquer. Le petit animal ne semblait nullement dérangé par toute cette agitation, selon le personnel de la gare. On ne sait toujours pas comment il s’est retrouvé sur le toit du train.