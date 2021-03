Un dictionnaire italien devient la cible de critiques pour ses synonymes «misogynes» du mot femme

Une centaine de personnalités ont signé une lettre adressée au dictionnaire italien en ligne Treccani en raison des synonymes proposés à la définition du mot «femme», relate la BBC. En effet, la liste contient des termes misogynes et insultants, comme, par exemple, «putain», alors que pour le mot «homme», les termes sont bien plus corrects et reportent notamment à «homme d'affaires».

De tels mots renforcent «les stéréotypes misogynes qui objectivent les femmes et les présentent comme inférieures», indique la lettre.

Cette dernière a été écrite par la militante Maria Beatrice Giovanardi, à l'origine d'une campagne semblable qui a été menée avec succès contre l'Oxford English Dictionary invité à supprimer des synonymes tels que «nana» et «oiseau».

Donner «une vision correcte des femmes»

Parmi les signataires figurent également la militante et politicienne LGBTQ+ Imma Battaglia, la politicienne Laura Boldrini et la directrice générale adjointe de la Banque d'Italie, Alessandra Perrazzelli, ajoute la chaîne.

«Le langage façonne la réalité et influence la façon dont les femmes sont perçues et traitées», soulignent les auteurs.

Les dictionnaires et les encyclopédies sont des outils pédagogiques qui sont «consultés dans les écoles, les bibliothèques et dans tous nos foyers», ajoute la lettre.

«Cela ne mettra pas fin au sexisme quotidien, mais cela pourrait contribuer à une description et une vision correctes des femmes et de leur rôle dans la société actuelle», fait-elle remarquer.

Le dictionnaire Treccani n'a pas encore répondu à la demande, informe la BBC.