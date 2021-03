Un plongeur pénètre dans un bombardier US de la Seconde Guerre mondiale gisant au fond de l'Adriatique – vidéo

Un B-17 Flying Fortress, sans doute le plus célèbre des bombardiers lourds de l’US Air Force, a été filmé par un plongeur au fond de la mer Adriatique où il a terminé sa course en 1944.

Un plongeur de Slovaquie a fait un «reportage» depuis le fond de la mer Adriatique où l'épave d'un Boeing B-17 Flying Fortress gît depuis près de 80 ans.

Bien que recouvert d’une épaisse couche d’algues et habité par des poissons, l’appareil laisse encore deviner des formes plus qu’imposantes. L’auteur de la vidéo nous fait parcourir l’extérieur de l’épave et «organise» une visite à l’intérieur.

La Forteresse volante

Le dernier vol de ce bombardier lourd quadrimoteur a eu lieu en novembre 1944, après quoi l’appareil a subi de graves dommages et a dû amerrir dans l’Adriatique, à une cinquantaine de kilomètres de la côte croate, précise l’agence Caters qui fournit la vidéo.

Le B-17 a été conçu dans la seconde moitié des années 1930 et utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale notamment pour bombarder les entreprises allemandes de l'industrie aéronautique.

Son impressionnant armement défensif justifiait pleinement son nom de Forteresse volante. Le B-17 était un avion incroyablement robuste. Certains réussirent à regagner leur base sur un seul moteur, tandis que d’autres étaient tellement endommagés à leur retour qu’il fallut les envoyer directement à la casse, raconte sur son site le Musée volant Salis.

Selon l’AFP, sur les 12.732 bombardiers B-17 Flying Fortress construits entre les années 1930 et 1945, il ne restait en 2014 qu’à peine une dizaine en état de voler.