L’Islande se dotera prochainement d’un monument au premier colon noir dans le pays

Né d’une mère esclave et lui-même esclave, il fuit le Danemark et vient s’installer en Islande comme un homme libre pour devenir le premier colon noir du pays.

Le gouvernement islandais a approuvé un financement à hauteur de trois millions de couronnes (environ 19.500 euros) pour un monument à Hans Jonatan, considéré comme le premier homme noir à s'être installé en Islande, relate l’Iceland Monitor.

Le monument sera érigé à Djupivogur, où Hans Jonatan a vécu.

Sa trace avait été perdue au Danemark jusqu'à la fin du XXe siècle.

Un homme libre

Hans Jonatan est né dans l'esclavage en 1784 sur l'île de Sainte-Croix, qui faisait partie à l’époque des Antilles danoises. Sa mère était une esclave noire et son père probablement un Européen. À l'âge de 12 ans, il a été emmené au Danemark où il a fui l’esclavage pour s’engager dans la marine. Par la suite, il s’est déclaré homme libre et a contesté sa situation d’esclave auprès de la justice, mais n’a pas obtenu gain de cause.

À l'âge de 21 ans, il a fui en Islande où il a vécu comme un homme libre jusqu’à la fin de ses jours. Selon le site Austurfrétt, Hans Jonatan a épousé une Islandaise et le couple a eu deux enfants. Leurs descendants sont aujourd'hui au nombre d’un millier.