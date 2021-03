Lutte contre le revenge porn: «Ça commence par la prévention et l’éducation des garçons»

Véritable fléau, le revenge porn ou pornodivulgation en français, fait des ravages. Et les victimes sont de plus en plus jeunes. Depuis le début de la pandémie, les échanges virtuels ont augmenté. Les violences en ligne ont suivi le mouvement. Surtout à l’encontre des femmes. Retour sur le phénomène avec Claire Charlès, présidente des Effronté-es.