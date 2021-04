Le patron de Moderna parmi les nouveaux Français milliardaires du classsement 2021 de Forbes

Le magazine Forbes a publié le classement des personnes les plus riches de la planète. Quatre nouveaux français en font partie. Parmi les nouveaux arrivés, le patron du laboratoire Moderna Stéphane Bancel qui occupe désormais la 23e place.

En élaborant son classement 2021, le magazine Forbes a dressé la liste des personnes les plus riches au monde ayant pu préserver et augmenter leur capital en pleine pandémie de Covid-19. Le nombre de milliardaires français est passé à 42 personnes, contre 39 l’année précédente. Parmi les nouveaux Gaulois arrivés, possédant une fortune de plus d’un milliard de dollars, le 23e est Stéphane Bancel, le patron du laboratoire américain Moderna Therapeutics, dont il détient 8% du capital. Avec une fortune de 4,3 milliards de dollars, il fait partie du top 25 des ressortissants de l’Hexagone mais, dans la liste mondiale des milliardaires de Forbes, il n’occupe que le 665e rang.

Trois autres nouveaux dans ce classement Forbes France: Olivier Pomel, le directeur général de Datadog, qui occupe la 34e place (1.664e dans la liste mondiale de Forbes); François Feuillet, le PDG de Trigano, leader européen du camping-car,35e; et Yves-Loïc Martin l’un des dirigeants des laboratoires d'analyse Eurofins Scientific, à la 36e place. Ces deux derniers ne font pas partie du classement international.

Au rebours des nouveaux entrants dans le classement des milliardaires français, un Français l’a quitté. C’est Olivier Dassault, qui est décédé dans un accident d'hélicoptère en mars 2021.

Les 42 Français milliardaires totalisent ensemble plus de 510 milliards de dollars.

Les premières places

Cette année, les trois premières places du classement mondial sont occupées par Jeff Bezos, Elon Musk et Bernard Arnault. Si le patron d’Amazon a préservé sa position de personne la plus riche de la planète, selon Forbes, Elon Musk a fait un saut depuis la 31e place pour occuper désormais la deuxième. La principale raison, d’après le magazine, est la multiplication par huit de la cotation des actions de Tesla depuis le classement de l'an dernier.

Le milliardaire français Bernard Arnault lui aussi a gardé son troisième rang de l’année précédente. Toutefois, s’il n’a pas bougé sur la liste, sa fortune a presque doublé en un an, passant de 76 à 150 milliards de dollars.

Au total, dans le classement mondial de Forbes cette année, 2.755 milliardaires, soit 660 de plus qu'en 2020. Leur fortune cumulée a atteint le record de 13.080 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 5.000 milliards par rapport à l'année dernière.