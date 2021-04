Le concours Youri Levitan devient international

Le concours Héros de notre temps du groupe Rossiya Segodnya destiné aux journalistes et blogueurs est devenu international. Les participants sont originaires non seulement de Russie, mais également de Biélorussie, du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan.

Les nominations Émission d’auteur de télévision et Vidéo-blog sont les plus populaires de cet événement qui prend de l'ampleur. Les meilleurs feront partie de la short list qui sera publiée le 15 juin sur le site du concours. Les gagnants seront annoncés en ligne lors de la cérémonie de remise des prix le 24 juin.

Vous pouvez participer au concours dans quatre domaines: Émission d’auteur de télévision, Émission d’auteur de radio, Podcast audio et Vidéo-blog. Le montant du prix s'élève à 80.000 roubles dans chacune. Les demandes sont acceptées jusqu'au 5 mai sur le site ria.ru.

«Les réalisations que nous recevons sont une illustration parfaite des tendances du développement des médias. Même le fait qu'il s’agisse pour la plupart de vidéos montre à quel point ce format est demandé aujourd’hui. Les médias doivent s'y adapter, même les journaux et les stations de radio», a déclaré Alexeï Orlov, membre du jury, chef de la section russe de la radio Sputnik, laquelle occupe la première place en termes de citations dans les médias pour la deuxième année consécutive.

Dans le même temps, il a attiré l'attention sur le fait que ce ne sont pas les personnages présentés qui seront évalués, mais les compétences journalistiques, la capacité des participants à construire une conversation, à transmettre des émotions, à trouver un nouvel angle et à présenter au mieux le sujet, ainsi que la maîtrise linguistique, l'absence de langage bureaucratique et de lieux communs.

Alexeï Orlov a également parlé des thèmes dont les participants au concours parlent souvent:

«Le sacrifice, l'entraide, l'assistance, en particulier dans le contexte de la pandémie de Covid-19, ont créé une tendance dans les comportements, et on la voit maintenant reflétée dans le travail de ceux qui ont envoyé leurs réalisations au concours».

À son avis, les œuvres présentées permettent de se faire une idée de ceux qui sont considérés comme les héros de leur temps par l’opinion publique. Ces héros portent secours aux victimes en cas de noyade ou lors d’incendies, sauvent des espèces rares de moutons ou de blé, résistent à une maladie grave, continuent à se battre et à aider les autres dans une situation similaire.

Parmi les héros présentés au concours, il y a des athlètes qui ont participé aux Jeux olympiques et paralympiques, des entraîneurs, des développeurs de nouveaux logiciels et technologies, des médecins qui ont donné leur vie dans la lutte contre le coronavirus et des étudiants travaillant comme auxiliaires médicaux dans la «zone rouge».

Il est à noter que non seulement les journalistes de télévision, mais aussi les blogueurs voient des héros parmi les hommes d'État. Un essai télévisé intéressant sur un dirigeant qui a réussi à changer la vie dans une zone donnée et à laisser un bon souvenir, et une vidéo-blog sur un jeune directeur d'un portail touristique régional ayant réussi à rendre sa petite ville attrayante pour les touristes et la jeunesse locale, sont présentés au concours. Les héros de notre temps créent des parcs écologiques à la place d’anciennes décharges, aident leur village à survivre, collectent et préservent le folklore des ethnies de leur région.

L'Union des journalistes de Russie, Radioportal.ru et le Laboratoire des médias sont les partenaires du concours.

Le concours Héros de notre temps fait partie des événements organisés par le groupe Rossiya Segodnya à l'occasion du 80e anniversaire du Bureau d'information soviétique (Sovinformburo). Le Bureau d'information soviétique, fondé le 24 juin 1941, soit deux jours après le début de la Grande Guerre patriotique, a donné naissance aux plus grandes agences d'information internationales de Russie: l’agence de presse RIA Novosti et le groupe de presse international Rossiya Segodnya. Au cours de l'année, un nombre de projets dédiés à l'histoire des agences et de ceux qui y ont travaillé seront réalisés sur différents supports.