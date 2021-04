«Quelqu'un veut mourir maintenant?»: une Américaine pointe son revolver par la fenêtre de sa voiture - vidéo

Une scène terrifiante sur un carrefour à Los Angeles. Une conductrice a pointé une arme par la fenêtre en demandant si quelqu’un voulait mourir «maintenant» avant de tirer en l’air, rapporte TMZ, la vidéo d’un témoin à l’appui. Les faits qui ont eu lieu mardi 6 avril ont «bien» fini, la femme ayant été arrêtée avant qu’elle ne blesse qui que ce soit.

«Quelqu'un veut mourir maintenant? Quelqu'un? Hein? Tu veux mourir là?», lance la femme vêtue d’une casquette en pointant une arme qui ressemble à un revolver par la fenêtre.

Et de tirer en l’air par le toit-ouvrant de sa voiture. Cette scène n’est d’ailleurs disponible que dans la vidéo présente sur la page du média.

«Sors de mon chemin! Dégage! Dégage!», poursuit-elle après le coup de feu.

Elle enchaîne une chanson d’enfant avant de crier:

«Je leur ai dit que j’étais folle […]. Je l’ai dit il y a longtemps». Le média indique par ailleurs que la protagoniste souffre probablement de troubles de la santé mentale.

La scène finit par la police qui passe devant la voiture de la fauteure de trouble qui a quitté les lieux.

D’après TMZ, les forces de l’ordre l'ont finalement interpellée avant qu’un accident ne se produise. Au total, la femme qui a été arrêtée «pour délit de décharge d'une arme à feu par négligence» a tiré cinq coups de feu.

39 personnes abattues quotidiennement en 2019

D’après les statistiques présentées par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, en 2019 près de 40.000 Américains sont morts par arme à feu, dont plus de 14.400 par homicide et près de 24.000 par suicide. En d’autres termes, 39 personnes ont été abattues quotidiennement cette année-là.