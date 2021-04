Enlèvement de Mia: ce complotisme qui dérange tant le gouvernement à un an de la Présidentielle

«L’enlèvement de Mia met en lumière aussi la question des dérives sectaires et du complotisme. Ce sont des mouvements qui sont des dérives sectaires qui représentent un danger fondamental», a déclaré Marlène Schiappa sur France info.

Survivalistes proches des thèses de l’ultradroite, adeptes des théories complotistes: les médias se penchent sur l’univers étrange dans lequel baignent les ravisseurs de la petite Mia. Un kidnapping commandité par la mère de la fillette, qui n’a pas supporté d’en perdre la garde.

Lola Montemaggi elle-même n’échappe pas à ces doctrines: sur son compte Facebook révélé par les médias, la jeune femme de 28 ans semble adhérer aux thèses complotistes les plus farfelues, boostées par la crise sanitaire et l’apparition des nouveaux gourous. Parmi ces derniers figure, ancien membre du Modem exilé en Malaisie. C’est lui qui aurait organisé et financé l’enlèvement de Mia, mais il réfute le terme.

Contacté par BFMTV, il explique qu’il s’agit «d’une restitution d’un enfant à sa maman. Il y a une inquiétude de la population au sujet de nombreux placements abusifs». Connu pour ses prises de position qualifiées de complotistes, il a appelé à plusieurs reprises sur Internet à lutter contre la «dictature sanitaire». Aujourd’hui, un mandat d’arrêt international a été émis à son encontre.

Retour sur un enlèvement pas comme les autres.