«Rien de répréhensible»: des députés s’expliquent sur leurs dîners dans un club parisien

Alors que les restaurants sont fermés depuis six mois et que la polémique des «dîners clandestins» organisés par M.Chalençon s’apaise, Le Monde révèle la tenue de repas «haut de gamme» dans un club parisien auxquels auraient participé plusieurs députés et chefs d’entreprise, dont le chef du groupe LR à l’Assemblée Damien Abad.