«Saccage Paris»: un mois après, les Parisiens n’en démordent pas

Paris la belle s’enlaidit. Via le hashtag #saccageparis, des Parisiens pointent la gestion d’Anne Hidalgo, qu’ils accusent d’enlaidir, voire de zadifier la capitale. Entre la saleté et l’insécurité, le mobilier urbain dégradé ou remplacé et la création de pistes cyclables à la volée, trop, c’est trop, et les habitants le font savoir.