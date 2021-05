«Mourir à son genre»: Demi Lovato, Elliot Page, où ces coming-outs puisent-ils leurs racines?

Dans le cadre de son coming-out non binaire, l’artiste Demi Lovato a adopté un pronom neutre «they», l’équivalent de «iel», contaction de «il» et «elle» qui n’a pas de transcription officielle en français. Pas une première. En effet, en 2019, le chanteur Sam Smith avait déjà abandonné son genre masculin pour se déclarer non binaire – terme utilisé pour décrire une personne dont l’identité de genre ne s’inscrit pas dans la norme binaire, donc qui n’est ni masculine ni féminine.

Les transitions non binaires s’ajoutent aux cas de transidentité, comme le coming-out d’Elliot Page en 2020. En France, Alexia Cérénys est la seule joueuse de rugby transgenre d'Élite 1. Sa transition s’est déroulée entre 2010 et 2014.

"Le 12 février 2016, c'est une grande date pour moi : j'obtiens ma nouvelle carte d'identité nationale, avec la mention sexe féminin."



Alexia Cerenys, la première joueuse de rugby transgenre française à évoluer en première division, dans #Quotidien ⬇️ pic.twitter.com/Auqzl0PnIc — Quotidien (@Qofficiel) May 26, 2021

Derrière l’augmentation des coming-outs de personnes médiatiques, le psychologue clinicien et psychanalyste Joseph Agostini observe qu’aujourd’hui «une possibilité s’offre d’un point de vue sociétal à vivre» son genre, différent de celui assigné à la naissance, et à s’accepter en tant que personne non binaire ou transgenre «beaucoup plus simplement». Il est question de renégocier le sexe d’assignation.

Sans nier une certaine envie de «transgresser» propre aux célébrités, il y a aussi «l’envie d’ouvrir la voie en matière de genre, de personnalité. Une envie de se distinguer des autres», une tentative de montrer qu’il existe une autre option.

«Il y a surtout aussi une manière de vivre sans doute plus librement sa sexualité et son genre, un sentiment de pouvoir, au XXIe siècle de faire fi des clichés, des stéréotypes qui nous enfermaient avant. Il y a le sentiment que c’est le moment pour enfin se libérer de ces normes», explique le psychologue dans un entretien à Sputnik.

D’où ce besoin de transition?

Avant sa transition, l’actrice Ellen Page avait affirmé souffrir d’une profonde dépression et d’anxiété. Demi Lovato évoquait pour sa part, avant de se confier dans une vidéo sur Instagram, des troubles psychiques: boulimie, troubles bipolaires, dépendance à la drogue et alcool comme moyens d’automédication.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Demi Lovato (@ddlovato)

En tant que vice-président de PSYgay.e.s, association des psychologues qui accueillent les patients inconditionnellement sans distinction de genre et de sexe, Joseph Agostini précise que l’envie de transition est souvent motivée «par une véritable souffrance identitaire» et l’impossibilité de s’assumer.

«Le sentiment de ne pas appartenir à son sexe, au sexe auquel on a été assigné à sa naissance est de plus en plus prégnant […]. Il y a un sentiment d’être dans une impasse identitaire qui consiste à avoir envie de mourir, mourir à son genre», expose-t-il.

Et de poursuivre: «C’est une mort, c’est une forme de mort symbolique, mais pas biologique. C’est une envie de faire table rase de son passé, de recommencer et de s’autoriser à vivre au-delà des normes binaires, cisgenrées».

«Je suis pleinement qui je suis», disait Elliot Page en couverture du magazine Time. Une sorte de «renaissance» pour les personnes transgenres, souligne Joseph Agostini.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @elliotpage

Société vs fluidité des genres

Confiant sur leur choix, tous se souviennent de la longue période d’introspection qui l’a précédée. Tous ne sont pas inconscients de la rigidité avec laquelle la «société patriarcale, cisgenrée, où le binaire est très important», perçoit ces annonces.

«C’est extrêmement difficile d’inscrire une troisième voie. La troisième voie dans le genre, c’est-à-dire l’idée qu’on pourrait ne pas être un homme ni une femme, qu’on pourrait être fluide, se sentir pansexuel [le fait d’être attiré amoureusement et/ou sexuellement par une personne sans égard à son genre ou sexe, ndlr], asexuel [pas ou peu d'attirance sexuelle pour quiconque, ndlr]», détaille le psychologue.

Pour une société conservatrice, accepter une telle fluidité égale en quelque sorte à «abandonner le socle» sur lequel elle reposait depuis des siècles, résume Joseph Agostini.