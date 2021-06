Des pannes d'Internet observées aux États-Unis et en Australie

En Australie, la banque centrale, le service postal et plusieurs banques ainsi que d'autres entreprises ont été également confrontés à des pannes d'Internet jeudi, perturbant notamment les transactions financières.

Pour Southwest Airlines, qui a été contrainte d'arrêter ses opérations en raison d'un problème informatique mercredi, des difficultés ont été signalées dans plus d'un millier de rapports d'utilisateurs, selon Downdetector.

D'après la plateforme, ce chiffre serait de 400 pour Delta Air Lines et d'environ 300 pour les deux autres compagnies aériennes concernées.

En Australie, la deuxième compagnie aérienne, Virgin Australia, a fait état d'un problème similaire.

"Nous subissons actuellement une panne du système impactant notre site Web et notre centre de contact client", a twitté le groupe dans la matinée.

La banque centrale d'Australie a pour sa part annoncé jeudi qu'elle annulait une adjudication obligataire en raison de difficultés techniques.

Un grand nombre des sites Internet touchés en Australie, tels que ceux de Commonwealth Bank of Australia, de Westpac Banking Corp et d'Australia and New Zealand Banking Group, ont commencé à être remis en ligne jeudi en fin d'après-midi.

Il n'était pas clair dans l'immédiat si les pannes en Australie et aux États-Unis étaient liées.