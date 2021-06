Sydney, la plus grande ville d'Australie, entièrement confinée

Sydney et sa région entament ce samedi une période de confinement de deux semaines décidée face à un regain de l'épidémie de COVID-19 essentiellement dû au variant Delta hautement contagieux, qui affecte plus de 80 personnes.

Plus d'un million d'habitants de Sydney, la plus grande ville d'Australie, et de sa banlieue, étaient déjà concernées par des mesures de confinement que les autorités ont décidé d'étendre à d'autres quartiers en raison de la progression du virus.

L'Australie a mieux réussi à contenir la pandémie que d'autres grandes économies de la planète grâce à une fermeture rapide de ses frontières et un strict respect des règles de distanciation sociale. Au total, 30.400 cas et 910 décès ont été signalés.

Mais le pays a du mal à déployer sa campagne de vaccination et certains États ont constaté ces derniers mois la résurgence de petits foyers épidémiques, conduisant les autorités à procéder à une recherche des cas contacts, une mise à l'isolement de groupes de milliers de personnes et des confinements stricts.