Un immeuble de 10 étages construit en Chine en 28 heures

Il a suffi d’à peine plus d’une journée au géant chinois Broad Group pour construire un immeuble de 10 étages. Le chantier s’est déroulé sur «la période de construction la plus courte au monde» pour un tel édifice que cette technique rend résistant aux séismes et aux typhons.

Une entreprise chinoise a construit un immeuble de 10 étages en 28 heures et 45 minutes à Changsha, la capitale de la province du Hunan, dans le sud du pays. Une vidéo montrant les étapes des travaux a été mise en ligne par Broad Group, l’entreprise qui a géré la construction de cet immeuble baptisé Living Building.

Le groupe affirme que les travaux ont été réalisés sur la «période de construction la plus courte au monde».

L’édifice est constitué de blocs géants fabriqués dans une usine du groupe. Ces modules de construction prennent la forme de conteneurs pliés qui sont dépliés une fois sur place, puis assemblés. Ils sont munis des équipements électriques et des finitions intérieures à leur sortie de l’usine.

«L’installation sur site est extrêmement simple: il suffit de serrer les boulons et de raccorder l’eau et l'électricité, permettant la construction de 10 étages en une journée», souligne l’entreprise.

Board Group affirme que cette forme de construction pourrait devenir la norme en matière de bâtiment.

Résistant aux séismes et aux cyclones

La technique est adaptée également à la construction de structures imposantes.

«Elle convient parfaitement aux résidences de luxe, aux gratte-ciel de 200 étages et aux bâtiments publics et résidentiels», fait-il remarquer.

Le groupe rappelle qu’il développe des bâtiments en acier fabriqués en usine depuis 2009 et que sa technique est «rationalisée, de haute qualité et à faible coût». L’entreprise ambitionne de «produire des bâtiments comme des voitures».

Le Living Building «pèse 10 fois moins et est 100 fois plus résistant que les structures conventionnelles, notamment face aux typhons et aux tremblements de terre».

L’immeuble peut également se vanter d’avoir la période de construction la plus courte au monde, le coût le plus bas, mais aussi la consommation d'énergie la plus faible au monde.

Un cas qui n’est pas unique en Chine

Ce n’est pas la première expérience de Broad Group en matière de construction rapide de bâtiments. Ainsi, en 2015, il avait construit un immeuble de 57 étages en seulement 19 jours.

La Chine avait réalisé une autre prouesse technique en février 2020 en construisant un hôpital à Wuhan pour lever la pression sur les établissements surchargés par les malades du Covid-19. Cette structure de 1.000 lits avait été construite en 10 jours.