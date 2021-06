Première en Europe: toutes les restrictions anti-Covid nationales levées en Islande

L'Islande a supprimé toutes les restrictions nationales qui avaient été imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, a fait savoir le gouvernement du pays sur son site officiel.

«La distanciation physique, les restrictions de rassemblements, le port du masque, les limites des heures d'ouverture sont supprimés à partir de minuit», selon le communiqué.

«Nous retrouvons la société dans laquelle nous sommes habitués à vivre et à laquelle nous aspirions» depuis que des restrictions ont été activées en raison de la pandémie il y a plus d'un an, le 16 mars 2020, a indiqué la ministre islandaise de la Santé, Svandis Svavarsdottir, citée sur le site. Elle a précisé que la décision de lever toutes les restrictions était conforme aux recommandations de l'épidémiologiste en chef.

Svandis Svavarsdottir a également déclaré lors d’une conférence de presse que l'Islande était le premier des pays nordiques à lever les restrictions nationales, et peut-être le premier État européen à le faire.

En outre, à partir du 1er juillet et jusqu’au 15 août, les touristes n'auront pas à passer de test à l'entrée dans le pays sur présentation d’un certificat valide de vaccination contre le Covid-19 ou d’infection antérieure.

Plus d’un an de restrictions

Les mesures pour lutter contre le Covid-19 avaient été introduites en Islande en mars 2020. Aujourd’hui, environ 87% de la population adulte éligible à la vaccination a reçu au moins une dose de vaccin et environ 60% des habitants ont été entièrement vaccinés, précise le gouvernement sur son site.

Actuellement, 12 personnes restent isolées en raison de l'infection. Depuis le début de l’épidémie, le pays a identifié un total de 6.637 cas nationaux et déploré le décès de 30 personnes. Un décès dû à la maladie est survenu en Islande en 2021.

L’Islande avait levé certaines mesures restrictives dès février dernier après avoir enregistré le plus faible taux d'incidence du Covid-19 en Europe. Elle avait notamment rouvert les piscines, les bars et les salles de sport. Toutefois, les pubs et discothèques, ainsi que les cafés et restaurants fermaient toujours à 22 heures et le service n’était fait qu'à table.

Quid des autres pays?

La décision de l’Islande de lever les restrictions intervient alors que certains pays reviennent à ces mesures. Ainsi, les autorités australiennes ont imposé ce samedi et pour deux semaines le reconfinement total de la ville de Sydney, confrontée à une flambée de nouveaux cas de coronavirus causée par le Delta.

Ce variant est également responsable d'une reprise épidémique au Royaume-Uni depuis plusieurs semaines.

Israël a annoncé le 25 juin de nouvelles restrictions en raison d’un accroissement de contaminations. Après avoir déclaré antérieurement une sortie de la crise sanitaire grâce à sa campagne de vaccination, le pays a rétabli l'obligation du port du masque dans les lieux publics fermés et les entreprises. En outre, le gouvernement a reporté l’entrée de la majorité des touristes d’un mois.

Le Portugal, également confronté à la circulation du Delta, a interrompu la levée progressive des restrictions sanitaires, décidant même de les durcir à Lisbonne.

La Russie prend aussi de nouvelles restrictions face à une augmentation de cas. Plus de 20.000 nouvelles contaminations au coronavirus sont recensées en 24 heures dans le pays et ce depuis trois jours. Des chiffres qui n’avaient pas été enregistrés depuis fin janvier.

Dans cette situation, Moscou a décrété une semaine chômée du 14 au 20 juin 2021, tandis que les lieux de restauration et les aires de jeux pour les enfants dans les centres commerciaux ont été fermés. Les bars et restaurants seront fermés entre 23 heures et six heures. Pourtant, nombre de restaurants se sont dotés de Covid-free zones qui ne sont ouvertes que sur présentation d’un code QR spécial. Ces zones resteront ouvertes la nuit et n’exigeront pas le port du masque ou des mesures de distanciation physique.