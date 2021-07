«Allez l'OM»: Matt Damon lance le cri des supporters du club en présentant son film tourné à Marseille — vidéo

Matt Damon et Tom McCarthy ont surpris Canal+ en lâchant en français un cri traditionnel des supporters de l’Olympique de Marseille. Cet épisode a eu lieu lors de la présentation d’un nouveau film dramatique tourné en 2019 à Marseille.

La vedette de cinéma américaine Matt Damon et son compatriote le fameux réalisateur de films indépendants Tom McCarthy ont étonné l’équipe de Canal+ qui les a interrogés sur leur nouvelle œuvre cinématographique présentée jeudi 8 juillet au Festival de Cannes.

En réponse à la question s’ils étaient supporteurs de l'Olympique de Marseille, tous les deux ont lancé le cri traditionnel des aficionados de ce club: «Allez l'OM!» sur le tapis rouge près du Palais des Festivals de Cannes.

​Le film de Tom McCarthy, Stillwater (Les eaux calmes), a été en grande partie tourné en 2019 à Marseille. Il raconte l’histoire dramatique d’un père, foreur de pétrole de l'Oklahoma, joué par Matt Damon, qui vient à Marseille pour aider sa fille emprisonnée pour un délit qu'elle nie avoir commis.

Une des scènes a été filmée au stade Vélodrome, et début septembre 2019, le célèbre acteur américain a été aperçu dans les tribunes lors d'un match Marseille-Saint-Étienne (1-0), constataient alors les médias français.

En plein tournage dans la Cité phocéenne, M.Damon a reçu en cadeau d'anniversaire un maillot de l'OM floqué «Damon» de la part de l'équipe du film.

Drames réels à Marseille

Si le film évoque la facette criminalité de Marseille, la ville et ses banlieues reviennent en fait souvent ces derniers temps dans l’actualité, en raison des incidents dramatiques réels qui s’y déroulent. Depuis le début de l'année, 14 morts par balle ont été enregistrés dans la Cité phocéenne et ses alentours, dont six dans des règlements de comptes, selon les derniers chiffres de la police judiciaire.

L'un des derniers épisodes criminels s’est produit ce 9 juillet lorsqu'un homme a été tué par balle et que trois personnes ont été blessées au couteau près d'une école de Marseille. De plus, dans la nuit du 8 au 9 juillet, une jeune fille de 17 ans a été tuée dans l'agglomération dans une voiture qui a été criblée de tirs de fusil d'assaut et de fusil à canon scié. Selon une source policière, cette victime collatérale est la septième personne tuée par arme à feu dans la région en deux semaines.

Une autre fusillade a été signalée le 25 juin dernier aux abords du stade Lamartine qui accueillait un match de foot inter-quartiers devant 1.500 spectateurs. Deux joueurs ont été touchés, dont l’un est décédé. Les enquêteurs ont privilégié le règlement de comptes comme version principale de cet incident mortel.