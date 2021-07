La piscine la plus profonde au monde s'ouvre à Dubaï

Dubaï vient de se doter de la piscine de plongée la plus profonde au monde, enregistrant un nouveau record mondial inscrit dans le livre Guinness.

"Deep Dive Dubai" est une piscine de 60 mètres de profondeur, soit 15 mètres de plus que toute autre piscine au monde et deux fois plus grande, a précisé le directeur du projet, Jarrod Jablonski.

La piscine, qui a ouvert ses portes au public mercredi, a pour thème "une ville engloutie", avec un volume d'eau équivalent à six piscines olympiques, soit 14,6 millions de litres, a-t-il ajouté.

La nouvelle attraction de Dubaï abrite deux "habitats sous-marins", dans lesquels les plongeurs peuvent explorer les fonds d'une cité perdue reconstituée, jonchés d'objets de la vie courante et recouverts d'une végétation abondante.