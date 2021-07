Seules les personnes munies d’un pass sanitaire pourront assister au défilé du 14 juillet?

Deux jours avant le défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées, la préfecture de Paris détaille les modalités de participation à l'événement alors que le variant Delta menace la France d’une quatrième vague. Afin de pouvoir entrer dans le périmètre du défilé, le pass sanitaire ainsi que le port du masque seront obligatoires, précise un communiqué publié sur Twitter.

«Chaque personne devra être munie de l’une des trois preuves constituant le pass sanitaire pour entrer dans le périmètre du défilé», indique la préfecture avant de rappeler qu’afin de s’en procurer la personne doit soit avoir suivi un schéma complet de vaccination, soit avoir un test coronavirus négatif, soit un test attestant du rétablissement du Covid-19.

Dispositifs de sécurisation et de circulation mis en place à l'occasion de la cérémonie nationale du #14Juillet.

Consultez notre communiqué de presse ⬇️ pic.twitter.com/F6OuP2AnDS — Préfecture de Police (@prefpolice) July 12, 2021

Jauge et périmètre de sécurité

Dans la même note, la préfecture informe également qu'une «jauge sera appliquée pour réguler l’accès des personnes le long de l’avenue des Champs-Élysées», sans donner de précisions. Il est d’ailleurs recommandé de se présenter sur place à l’avance pour maximiser la chance d’entrer dans le périmètre du défilé.

En plus, un périmètre de protection sera instauré de 6h30 à 14h00 dans les secteurs des Champs-Élysées, de la Concorde et de l'Assemblée nationale au sein desquels les stations de métro seront inaccessibles, est-il précisé.

Dans ce périmètre, «l’accès et la circulation des personnes seront réglementés avec obligation de se soumettre à l’inspection visuelle des bagages et à leur fouille ainsi qu’à des palpations de sécurité, et à la visite des véhicules».

Entre autres, la circulation des véhicules à moteur ainsi que l’introduction, la détention, le transport et la consommation de boissons alcoolisées y seront également interdits.

Quand le pass sanitaire est-il nécessaire?

Pour le moment en France, le pass sanitaire, utilisé depuis le 9 juin, n’est nécessaire que dans certains cas, notamment pour accéder à des rassemblements ou des événements. Plus concrètement, aujourd’hui le pass sanitaire «activités» permettant de «minimiser la probabilité de contamination dans des situations à risque» s’impose pour se rendre à des événements en intérieur regroupant 1.000 personnes et plus, précise le site du gouvernement.

Pourtant, les autorités peuvent envisager l'extension du dispositif à d’autres événements comme, par exemple, une visite d’un restaurant ou d’un cinéma. C’est d’ailleurs lors de l’allocution d’Emmanuel Macron de ce lundi soir qu’une telle mesure pourrait être annoncée.

Qui plus est, le pass sanitaire est également un outil indispensable pour aller dans d’autres pays de l’UE, le «certificat Covid numérique de l’UE», la version du pass sanitaire national harmonisé à l'échelle européenne, étant entré en vigueur le 1er juillet.

Le retour du défilé sur les Champs-Élysées

Tandis que l’année dernière la situation sanitaire n’a pas permis la tenue des festivités traditionnelles du 14 juillet, la cérémonie ayant été restreinte à cause de la situation sanitaire, cette année marque le retour du défilé ouvert au public. Selon l’AFP, l’événement militaire mobilisera 5.000 participants, dont 4.300 militaires à pied, 71 avions, 25 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la Garde républicaine.

Si l’organisation du défilé sur les Champs-Élysées est possible cette année, c’est parce qu’en ce moment l'épidémie est en recul en France. Il est néanmoins à préciser que, bien que la situation sanitaire générale reste stable, certains départements accordent une attention particulière à la propagation du variant Delta, réputé deux fois plus contagieux que la version initiale du coronavirus. Le 11 juillet, le ministre de la Santé, interrogé par Radio J, est même allé jusqu’à dire que le pays se trouvait «au départ d'une nouvelle vague».