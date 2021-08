Amazon: une loterie organisée pour encourager les salariés à la vaccination

Amazon tient à aller toujours plus loin pour inciter ses salariés à se faire vacciner. Selon Bloomberg, la firme américaine a annoncé un concours pour ses employés en première ligne avec à la clé des prix allant jusqu’à 500.000 dollars, des voitures et des vacances tous frais payés.

C’est par mail que les employés du géant digital ont été informés du déroulement de cette loterie.

Le nombre de prix à remporter est au nombre de 18 et en comporte:

deux de 500.000 dollars

six de 100.000 dollars

cinq voitures

cinq voyages tous frais payés

Les branches d’Amazon qui sont concernées sont les manutentionnaires qui travaillent dans les entrepôts et autres installations logistiques, les épiceries Whole Food Market et Amazon Fresh et les centres de données Amazon Web Services.

Une entreprise qui n’est pas disposée pour le moment à réclamer la vaccination obligatoire

Si des entreprises américaines comme Walmart, Disney, Google, Morgan Stanley ou encore Black Rock ont rendu la vaccination obligatoire, ce n’est pas le cas d’Amazon qui n’y est pas disposé.

En effet, la société opte pour une politique d’incitation depuis quelques mois, car elle ne veut pas voir ses employés des centres logistiques à la recherche d’autres emplois si une politique coercitive était mise en place. Auparavant, elle proposait une prime de 80 dollars à tout salarié qui serait vacciné contre le Covid-19.

Cette décision intervient sur fond de propagation du variant Delta aux États-Unis. Si Amazon acceptait le non-port du masque pour les manutentionnaires vaccinés depuis le mois de mai, ce ne sera plus le cas à partir du 9 août où il concernera tout le monde. Il faut noter que cette décision intervient le même jour que la mise en place de la loterie.

Dans un email que s’est procuré Bloomberg, l’entreprise, par le biais de sa porte-parole, Kelly Nantel, a commenté cette décision:

«Nous sommes fermement convaincus que le meilleur moyen de protéger nos employés en première ligne et nos communautés contre le Covid-19 passe par la vaccination»

Les concours, une idée déjà en place

Une idée nouvelle? Non puisque d’autres entreprises ont opté pour cette stratégie non coercitive.

En Russie, nombre d’entre elles ont déjà organisé des loteries de vaccination. C’est le cas d’Alrosa, spécialisée dans l’extraction de diamants qui a proposé de faire gagner une motoneige et une voiture à ses employés immunisés. Des concours similaires ont lieu au sein d’Evraz et Severstal. D’autres se contentent d’offrir des jours de congés supplémentaires, notamment le Combinat métallurgique de Magnitogorsk ou bien des primes financières comme c’est le cas à Togliatti chez Avtovaz.

Cette idée est également mise en place au niveau institutionnel, en Ohio par exemple, mais aussi à Moscou où la ville, en collaboration avec la chaîne de télévision Moskva 24, fait gagner des voitures par tirage au sort.

Si ces incitations peuvent sembler ludiques à première vue, certains universitaires aux États-Unis ne sont pas du même avis. C’est le cas d’Isabelle Brocas, professeure d’économie à l’USC Dornsife College of Letters, Arts and Science qui voit à travers cela un risque. En effet, elle affirme que les gens peuvent considérer de ce fait que le vaccin est dangereux, ce qui aurait pour effet de renforcer leurs convictions anti-vaccinales.