Le plus gros paquebot du monde sort de Saint-Nazaire pour ses premiers essais en mer - images

Face à la pandémie qui ravage le secteur des croisières, le groupe Royal Caribbean voit «une dynamique très positive» avec la reprise des opérations de ses navires. Son nouveau paquebot, baptisé Wonder of the Seas et qui pourra accueillir 6.800 passagers en plus de 2.400 membres d'équipage, subit des essais techniques en mer.

Le plus grand paquebot du monde, le Wonder of the Seas, a quitté vendredi 20 août les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire afin de commencer pour la première fois un voyage de quatre jours visant à mener une série de tests techniques, rapporte Cruise Radio.

Du monde sur le Quai de la Gournerie, au phare du Vieux Môle et au niveau de la Halle Sud pour observer le départ en essais du #Wonderoftheseas. @OuestFrance44 pic.twitter.com/yCQCWlpcU6 — Maël Russeau (@MaelRusseau) August 20, 2021

⛴️ La course au gigantisme des paquebots se poursuit avec un nouveau record à Saint-Nazaire : le "Wonder of the seas".



Long de 362 m, ce paquebot vient de prendre la mer pour 4 jours avant de rejoindre Shanghai.



🎥 @c_wormser @SabinGuy@infofrance2 pic.twitter.com/1W45JCtcJr — Jean-Baptiste Marteau (@jbmarteau) August 20, 2021

​Conçu pour le groupe Royal Caribbean, le Wonder of the Seas est le cinquième paquebot de la classe Oasis et le troisième construit aux chantiers de Saint-Nazaire après le Harmony of the Seas en 2016 et le Symphony of the Seas en 2018.

​Il pourra accueillir 6.800 passagers et 2.400 membres d'équipage. Il a une longueur de 362 mètres et une largeur de 66 mètres pour un poids de 230.000 tonnes et un tirant d'eau de plus de neuf mètres. Des dimensions qui dépassent celles de ses prédécesseurs.

BTS update on Wonder of the Seas – the world’s next largest cruise ship. Arriving 2022. pic.twitter.com/No47YY6OBQ — Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) August 13, 2021

​La livraison officielle du navire n’aura lieu que début 2022 en raison de la crise sanitaire. L'impact des fermetures de ports et de chantiers navals dans le monde a entraîné des retards dans le calendrier de construction. Le port d’attache du Wonder of the Seas sera Shanghai (Chine). Ses croisières devraient commencer au printemps 2022, indique Cruise Radio.

Reprise des opérations maritimes

Cette nouvelle intervient alors que le secteur des croisières a subi en 2020 des pertes importantes face au Covid-19, notamment la compagnie Royal Caribbean Cruises dans le contexte de l’arrivée du variant Delta.

Royal Caribbean a ainsi annoncé le 4 août une perte nette de 1,3 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros) au deuxième trimestre, après une de 1,13 milliard de dollars (966 millions d’euros) au premier, selon les données d’IBES/Refinitiv citées par Reuters

Cependant la société se montre optimiste quant à la reprise de l’activité face à la demande pour l'année prochaine qui augmente déjà. D’après l’armateur américain, 80% de sa flotte mondiale devrait être de nouveau en service d'ici fin 2021.

«Alors que nous regardons vers l'avenir, il y a une dynamique très positive avec la reprise des opérations de nos navires et un environnement de demande sain», a déclaré dans un communiqué Jason T. Liberty, vice-président exécutif et directeur financier du groupe.