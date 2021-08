Les couleurs des voitures volées le plus souvent précisées par une compagnie d’assurance

Les préférences des voleurs de voitures se concrétisent dans les statistiques dont la compagnie d’assurance Soglassié («entente») a fait part à Sputnik. Les voleurs ne déroberaient pas les véhicules de couleurs vives.

«Pour l’essentiel (dans 80% des cas) les voitures de nos clients volées depuis le début de l’année étaient blanches ou noires. Le reste des délinquants ont volé des véhicules gris ou de couleur argentée», a-t-il été expliqué.

Ces résultats font écho à l’étude néerlandaise de 2010. Les chercheurs avaient alors indiqué que les voleurs préféraient les véhicules gris, noirs ou bleus pour une question de discrétion, mais aussi parce qu’il était plus facile de trouver preneur pour ces couleurs.

La plus dérobée en France

Sur les 121.500 vols en France en 2020 (soit quelque 330 par jour), plus de la moitié se sont produits en Île-de-France, dans la région PACA et dans les Hauts-de-France, selon une étude de l’entreprise Coyote Secure se basant sur les données du ministère de l’Intérieur et celles du groupe d’assurances Argos.

Le DS 7 Crossback a été le plus volé: il y a eu 194 vols sur 10.000 assurés, indique le magazine AutoPlus. Ce chiffre total est tout de même en baisse par rapport à celui de 2019 (-13%).

Trois modèles de Renault occupent les 2e, 3e et 4e places (Mégane RS, Clio 4 et Mégane 4). La Smart Fortwo arrive 5e. La BMW X6, la DS3, la DS5, la Mercedes GLA et la Toyota CH-R sont également dans le top 10.

La technique la plus utilisée (80%) est le piratage de clé, informe Coyote.

Alors que les SUV s’avèrent être les plus touchés par les vols, «parmi les SUV, deux tiers sont des modèles de marques françaises», a constaté à Capital le porte-parole de Coyote.